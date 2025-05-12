شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الفرح.. حياة كريمة تجهز عرائس وتقدم مساعدات وكراسى متحركة لأهالى الصف والان مع تفاصيل الخبر

قدمت مؤسسة حياة كريمة، عدد من المساعدات الأنسانية لعدد من الاسر بالصف بمحافظة الجيزة من خلال مبادرة "يوم الفرح"، لمساعدتهم ببدء صفحة جديدة في حياتهم.

وتم تسليم المساعدات في يوم مختلف ملئ بالمشاعر، اجتمع فيه أهل الخير في مركز الصف بمحافظة الجيزة لرسم البسمة على وشوش المواطنين ليتمسكوا بالأمل من جديد.

وشملت المبادرة تجهيزعرائس، وتقديم الدعم لمشروعات صغيرة، وتقديم كراسي متحركة للمرضى مما يفتح أبواب الحياة من جديد.



يوم الفرح



المواطنين خلال المبادرة



مبادرة يوم الفرح لحياة كريمة



خلال المبادرة