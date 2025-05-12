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يوم الفرح.. حياة كريمة تجهز عرائس وتقدم مساعدات وكراسى متحركة لأهالى الصف

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  • يوم الفرح.. حياة كريمة تجهز عرائس وتقدم مساعدات وكراسى متحركة لأهالى الصف 1/6
  • يوم الفرح.. حياة كريمة تجهز عرائس وتقدم مساعدات وكراسى متحركة لأهالى الصف 2/6
  • يوم الفرح.. حياة كريمة تجهز عرائس وتقدم مساعدات وكراسى متحركة لأهالى الصف 3/6
  • يوم الفرح.. حياة كريمة تجهز عرائس وتقدم مساعدات وكراسى متحركة لأهالى الصف 4/6
  • يوم الفرح.. حياة كريمة تجهز عرائس وتقدم مساعدات وكراسى متحركة لأهالى الصف 5/6
  • يوم الفرح.. حياة كريمة تجهز عرائس وتقدم مساعدات وكراسى متحركة لأهالى الصف 6/6

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 12 مايو 2025 01:08 م

قدمت مؤسسة حياة كريمة، عدد من المساعدات الأنسانية لعدد من الاسر بالصف بمحافظة الجيزة من خلال مبادرة "يوم الفرح"، لمساعدتهم ببدء صفحة جديدة في حياتهم.

وتم تسليم المساعدات في يوم مختلف ملئ  بالمشاعر، اجتمع فيه أهل الخير في مركز الصف بمحافظة الجيزة لرسم البسمة على وشوش المواطنين ليتمسكوا بالأمل من جديد.

وشملت المبادرة تجهيزعرائس، وتقديم الدعم لمشروعات صغيرة، وتقديم كراسي متحركة للمرضى مما يفتح أبواب الحياة من جديد.

يوم الفرح
يوم الفرح

 

المواطنين خلال المبادرة
المواطنين خلال المبادرة

 

مبادرة يوم الفرح لحياة كريمة
مبادرة يوم الفرح لحياة كريمة

 

خلال المبادرة
خلال المبادرة

 

يوم الفرح لحياة كريمة
يوم الفرح لحياة كريمة

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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