شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة التعليم الفنى بـ«الجبهة الوطنية» تبدأ أول اجتماعاتها لوضع خطة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الأمانة المركزية للتعليم الفني بحزب الجبهة الوطنية أولى اجتماعاتها، اليوم السبت، برئاسة د. جهاد عامر، وبمشاركة 17 عضوًا من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال التعليم الفني.

وأكدت "عامر" أن الأمانة تُعد الأولى من نوعها داخل الحياة الحزبية المصرية، وتهدف إلى إعداد ورقة بحثية متكاملة تتناول تحديات التعليم الفني وسبل تطويره، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

ناقش الاجتماع أهمية وجود مظلة موحدة للتعليم الفني، وتطوير مهارات المعلمين والمناهج بما يتماشى مع التحول الرقمي وسوق العمل، كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين الأمانات المعنية داخل الحزب، خاصة التعليم، والمشروعات الصغيرة، والإعلام.

وتطرقت المناقشات إلى تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية كشكل من أشكال الشراكة الناجحة بين الدولة والقطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية تتبع خريجيها وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، ودور الإعلام في تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني وتعزيز مكانته في المجتمع.

خلال الاجتماع