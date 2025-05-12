البابا الجديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - في أول ظهور له بعد انتخابه، دعا البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، إلى وقف إطلاق النار في غزة ، مطالبًا بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، كما شدد على أهمية تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

وفي عظته التي ألقاها من شرفة تطل على ساحة القديس بطرس أمام حشود ضخمة من المؤمنين، حضّ البابا قادة العالم على إنهاء الحروب والسعي نحو السلام.

وفي سياق متصل، يعتزم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ حضور مراسم تنصيب البابا الجديد، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى " فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين إسرائيل والفاتيكان، بحسب ما أورده موقع i24NEWS.

يُذكر أن السفير الإسرائيلي في الفاتيكان، والذي يُعد بمنصب دبلوماسي منخفض، كان قد حضر جنازة البابا فرانسيس، التي شهدت مشاركة عدد من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسلفه جو بايدن، اللذان مثّلا الولايات المتحدة.

المصدر : عرب 48