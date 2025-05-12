وزارة الداخلية والبلديات نشرت نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بشرّي

نشرت وزارة الداخلية والبلديات نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 في قضاء بشرّي، على أن تَنشر نتائج الأقضية الأخرى في محافظتي لبنان الشمالي وعكار تباعاً فور جهوزها.

يمكن الاطلاع على النتائج على الرابط التالي:

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