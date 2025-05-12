رجي التقى نظيره الكويتي ودعا الكويتيين للعودة إلى لبنان للسياحة والاستثمار: لتفعيل اللجنة المشتركة

التقى وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف، نظيره الكويتي عبدالله علي اليحيا، يرافقه مساعد وزير الخارجيّة لشؤون مكتب الوزير بدر التنيب، ووفد رفيع من الوزارة، علمًا أنّ رجي موجود في الكويت في عداد الوفد الرّسمي المرافق لرئيس الجمهوريّة جوزاف عون في زيارته الرّسميّة إلى الكويت.

وتطرّق اللّقاء الّذي حضره القائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت أحمد عرفة، إلى العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، و"أهميّة تفعيل اللّجنة المشتركة اللّبنانيّة- الكويتيّة، وتوطيد أطر الصّداقة مع الصّفحة الجديدة الّتي فُتحت في العهد الجديد برئاسة الرّئيس عون، وعودة لبنان إلى الحضن العربي".

وقد شكر رجّي الكويت على "ما قدّمته وتقدّمه للبنان من دعم دبلوماسي ومالي واقتصادي"، داعيًا "الإخوة الكويتيّين إلى العودة إلى ربوع للبنان للسّياحة والاستثمار". وعرض لنظيره الكويتي الإنجازات الّتي تحقّقها الحكومة والعهد الجديد، والمتعلّقة بالإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة.

كما تطرّق البحث إلى الاحتلال الإسرائيلي القائم لجزء من التّراب اللّبناني، ودعى رجّي الكويت إلى "تشديد دعمها الدّبلوماسي لتحرير الأرض"، مؤكّدًا "قرار رئيسَي الجمهوريّة والحكومة حول حصريّة السّلاح بيد الدّولة، والمضي في تحقيقه".

وتناول اللّقاء أيضًا الأوضاع في المنطقة وخصوصًا التّطوّرات في سوريا، على ضوء المفاوضات الأميركيّة- الإيرانيّة، إضافةً إلى الوضع المأسوي في قطاع غزة. وشدّد الوزير في هذا الإطار على "استمرار دعم لبنان للقضيّة الفلسطينيّة".

وأكّد رجّي في ختام اللّقاء الأجواء الايجابية التي سادت خلاله، وتأكيد الكويت على مواصلة دعمها للبنان على مختلف الاصعدة، وما لمسه من محبة عميقة للشعب الكويتي ومسؤوليه تجاه الشعب اللبناني.