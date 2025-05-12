فوز 5 بلديات بالتزكية في قضاء بعلبك

فازت خمس بلديات بالتّزكية في قضاء بعلبك، هي: حلبتا، مزرعة التوت، طليا، جبعا، زبود وقرحا.
وقد أعلن ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" فوز مجلسَي بلديّتَي الأنصار واليمونة بالتّزكيّة، إلّا أنّه حتّى صباح اليوم لم ينسحب كلّ المرشّحين غير المنضوين باللّائحتين اللّتين أُعلن فوزهما بشكل غير رسمي.
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