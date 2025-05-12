الحجار: نسبة الاقتراع 37.25 بالمئة في الشمال و49.33 بالمئة في عكار و24 موقوفًا لدى الجيش على خلفية إطلاق النار أمس

أعرب وزير الداخلية أحمد الحجار، خلال مؤتمر صحافي، عن أمله في إنجاز المرحلتين المتبقيتين من الانتخابات البلدية في بيروت وبعلبك – الهرمل، مشيرًا إلى أن صناديق الاقتراع أُقفلت عند الساعة السابعة من مساء الأحد، فيما أُقفل آخر صندوق عند التاسعة مساءً، لتبدأ بعدها عمليات الفرز التي توقفت لاحقًا.

وأوضح الحجار أن نسبة الاقتراع في محافظتي الشمال وعكار بلغت 43.29%، وتحديدًا 37.25% في الشمال و49.33% في عكار، مع تسجيل نسبة متدنية في طرابلس، على غرار آخر انتخابات بلدية جرت فيها.

وأشار إلى انتهاء عمليات الفرز في مختلف الأقضية ضمن المحافظتين، وقد تم إرسال المحاضر إلى لجان القيد الابتدائية، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان العليا. ولفت إلى أن وزارة الداخلية تسلمت صباح الاثنين نتائج محاضر من قائمقام بشري، معربًا عن أمله في إعلان النتائج خلال ساعات قليلة.

وكشف الحجار أن الوزارة تلقت ما مجموعه 675 شكوى ومراجعة، بينها 50 ذات طابع أمني و65 شكوى إعلامية، إضافة إلى 120 حالة إشكال وتضارب. كما تم تسجيل 15 حالة اشتباه برشى انتخابية يجرى العمل على التثبت منها، مؤكّدًا ضبط بعض الحالات، إلى جانب الاشتباه بعملية تزوير وموقوف واحد لدى أمن الدولة.

وفي ما يتعلق بحالات إطلاق النار، أشار الوزير إلى أنها تكررت في بعض المناطق، وأدت إلى عدد من الإصابات بينها حالة خطيرة، متمنيًا الشفاء للمصابين، ومن بينهم الإعلامية ندى اندراوس عزيز. وأكد إصدار التعليمات للقوى الأمنية بملاحقة وتوقيف مطلقي النار، كاشفًا عن تحديد أسماء عدد كبير منهم وتوقيف 24 شخصًا حتى الآن من قبل الجيش اللبناني.

وختم الوزير الحجار بالدعوة إلى وضع حد نهائي لظاهرة إطلاق النار العشوائي، حفاظًا على سلامة المواطنين.