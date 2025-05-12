كرامي تفقدت ثانوية حسن كامل الصباح ومتوسطة كفررمان بالنبطية: خطنا الدفاعي الأساسي هو القطاع التربوي

تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية في النبطية ومتوسطة كفررمان الرسمية اللتان كانتا عرضة للاعتداءات الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

واشارت كرامي الى أنني "قررت ان افتتح جولتي في الجنوب من محافظة النبطية والذي سرع بهذه الزيارة هو العدوان الإسرائيلي الأسبوع الماضي وكان قريبا جدا وذا وقع نفسي وليس فقط مادي على طلابنا، جئت لاقول انا معكم واشعر معكم ليس فقط كوزيرة انما كتربوية واعتبر الطلاب مسؤوليتنا المهنية والوطنية ونحن نستمد الصلابة والقوة من الطلاب والتربويين الموجودين في هذه المنطقة لا يقلوا نضالا ولا أهمية في مجتمعنا على حمايتنا وإنقاذ مستقبلنا عن المناضلين الذين يحمون هذه الأرض ويستشهدون كرامة لها:,

واوضح أن "خطنا الدفاعي الأساسي هو القطاع التربوي ونحن من عشرات السنين نعمل بظروف استثنائية، الظروف صعبة ولا نستطيع ان نتحكم فيها كبلد والقرارات التي اتخذت بما يتعلق بالامتحانات الرسمية هذه السنة لم تكن سهلة ولم تؤخذ الا بعد دراسة من كل الجوانب".

واضافت "لدينا جولة من الرصد قبل اجراء الامتحانات الرسمية وسنستخدم افضل ما عنا من معرفة ومهارات كلنا يدا واحدة لننجح هذه الامتحانات"، لافتة الى اننا "في ازمة تربوية عميقة تبدأ بالعالم الفاقد التعليمي الذي نعاني منه في لبنان موجود في كل العالم ومشكلتنا كبيرة وعلينا ان نتعاطى بذهنية الازمة ولكن ان نتعاطى ضمن الازمة حتى لا نصبح سجناء هذه الازمة".