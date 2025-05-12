"مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" لمشتركيها: لترشيد استهلاك المياه وتقنينه بسبب انخفاض التغذية

أعلنت "​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​"، في بيان موجّه إلى المشتركين في كل دوائر المياه التّابعة لها، "انخفاض التّغذية بالمياه بسبب توقّف خطّ الخدمات العامّة الكهربائي عن العمل، الّذي تعاني منه مختلف المناطق اللّبنانيّة، والّذي يؤثّر أيضًا على منشآت المؤسّسة ومحطّات الإنتاج الرّئيسيّة والآبار ومحطّات التّوزيع كافّة".

وأشارت إلى "أنّها تعمد إلى تشغيل المولّدات لضمان استمراريّة التّغذية بالمياه، علمًا أنّ هذه المولّدات لا تكفي لتشغيل المحطّات بكامل طاقتها، وبل بعض المضخّات فقط، ما يتسبّب بانخفاض الكميّات الّتي يتم توزيعها من المياه"، متمنّيةً على المشتركين "ترشيد استهلاك المياه وتقنينه، إلى حين عودة معامل إنتاج الكهرباء للتّغذية كالمعتاد".