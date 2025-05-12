نفى رئيس بلدية ممنع المنتخب جوزف يوسف مع أعضاء البلدية ومختارها حنا ابراهيم "الخبر الذي ورد على مواقع التواصل الاجتماعي عن فوز اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر"، مؤكداً أن لائحة "ممنع تجمعنا" مدعومة من العائلات فقط دون أي جهة سياسية".
وأشار إلى أنه "ستتم الملاحقة القانونية ضد كل من نشر الخبر الكاذب".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية ممنع تجمعنا: لائحتنا مدعومة من العائلات فقط دون أي جهة سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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