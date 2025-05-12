رئيس بلدية ممنع تجمعنا: لائحتنا مدعومة من العائلات فقط دون أي جهة سياسية

نفى رئيس بلدية ممنع المنتخب جوزف يوسف مع أعضاء البلدية ومختارها حنا ابراهيم "الخبر الذي ورد على مواقع التواصل الاجتماعي عن فوز اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر"، مؤكداً أن لائحة "ممنع تجمعنا" مدعومة من العائلات فقط دون أي جهة سياسية".

وأشار إلى أنه "ستتم الملاحقة القانونية ضد كل من نشر الخبر الكاذب".