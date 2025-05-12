فازت لائحة "الكرامة والتّنمية" برئاسة أحمد عبدالله عبود سيف في وادي النحلة- قضاء طرابلس بكامل أعضائها العشرة، في المجلس البلدي المكوّن من 12 عضوًا، على لائحة "وادي النحلة والمنكوبين" الّتي يترأسها مناصفةً مايز خضر سيف وعلي حمد سيف.
وقد بلغ عدد المقترعين في الانتخابات البلديّة والاختياريّة الّتي جرت أمس 848، من أصل 1452 ناخبًا، فيما بلغت نسبة الاقتراع 58,4 في المئة.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز لائحة "الكرامة والتنمية" في الانتخابات البلدية في وادي النحلة- قضاء طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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