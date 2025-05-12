أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في بيان، أنه "توضيحاً لما تم تداوله عن سرقة أحد صناديق الاقتراع في عكار، يهم الوزير الحجار التأكيد أن جميع صناديق الاقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار تم تسليمها بعد فرزها إلى لجان القيد، وذلك بمؤازرة من قوى الأمن الداخلي، وكل ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ من الصحة وبعيد كل البعد عن الحقيقة".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الحجار: جميع صناديق الاقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار تم تسليمها بعد فرزها إلى لجان القيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.