فوز لائحة "تنمية ووفاء" بالتزكية في بلدة الأنصار البقاعية

فازت لائحة "تنمية ووفاء" للانتخابات البلديّة في بلدة الأنصار البقاعيّة، بالتّزكية. واعتبر مسؤول العلاقات العامّة في "حزب الله" في البقاع، خلال احتفال أُقيم للمناسبة، أنّ "التّزكية مؤشّر حضاري في البيئة الحاضنة للمقاومة". بدورهـ أشاد عباس منذر باسم قيادة إقليم البقاع في حركة "أمل"، بـ"توافق العائلات في بيئة المقاومة ووعيها لأهميّة مواجهة التّحديّات".

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