فوز لائحة "أمل دير عمار" بالانتخابات البلدية

فازت لائحة "أمل دير عمار" برئاسة أحمد عيد كاملةً، في المرحلة الثّانية من الانتخابات البلديّة والاختياريّة الّتي جرت أمس في محافظتَي الشّمال وعكار، مقابل منافستها لائحة "دير عمار بالقلب" الّتي يرأسها رئيس البلديّة خالد الدهيبي.

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