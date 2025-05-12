عبدالله حيّا الممرضات والممرضين: سنعمل بقوة لتحصين عيشكم الكريم

وجّه عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، تحيّة إلى "الممرّضات والممرّضين في لبنان، وإلى الشّهداء منهم إبّان عدوان إسرائيل، وإلى تضحياتهم وسهرهم وتفانيهم". وتوجّه في تصريح، إليهم قائلًا: "أنتم اليد الحنونة الّتي تمتد للمريض حين يحتاجها، والّتي تخفّف من آلامه ومعاناته. لن نوفّر جهدًا من أجل حماية رسالتكم، وسنعمل بقوّة لتحصين عيشكم الكريم".

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