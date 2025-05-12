أفادت صحيفة "معاريف" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صرّح، خلال نقاش في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، بأنه يعتقد أن إسرائيل قد تصل إلى مرحلة الاستغناء عن المساعدات العسكرية الأميركية، تمامًا كما استغنت في السابق عن المساعدات الاقتصادية.

كانت هذه تفاصيل خبر معاريف عن نتانياهو: أعتقد أننا سنصل إلى مرحلة الاستغناء عن المساعدات العسكرية الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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