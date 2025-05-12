سلطتا الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تعليق جزء من الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما

اتفقت سلطات الولايات المتحدة والصين على تعليق جزء من الرسوم الجمركية التي فرضها الجانبان منذ أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه التجارية ضد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لمدة 90 يوما.
واشار بيان مشترك الى ان "من المقرر بأن يدخل قرار التعليق حيز التنفيذ بحلول 14 أيار".
وارتفعت أسهم بورصة هونغ كونغ بأكثر من 3 في المئة بعد الإعلان.
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