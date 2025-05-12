وزير خارجية بولندا: سحبت موافقتي على عمل القنصلية الروسية بكراكوف بعد ارتكاب أجهزة روسية عملا تخريبيا

اعلن وزير خارجية بولندا انه سحب موافقته على عمل القنصلية الروسية بكراكوف بعد "ارتكاب أجهزة روسية عملا تخريبيا مشينا".

وكان قد أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن "أجهزة الاستخبارات الروسية تقف وراء الحريق الهائل الذي دمر مركزا تجاريا في العاصمة وارسو في ايار 2024، وذلك بعد عام من التحقيقات في القضية".

وقال توسك "نحن على يقين من أن الحريق الكبير في مركز ماريويلسكا نجم عن عمل تخريبي متعمد تم بأوامر من أجهزة روسية، ونفذ بتنسيق من شخص مقيم في روسيا. وقد تم اعتقال عدد من المتورطين، بينما تم التعرف على آخرين وتتم ملاحقتهم حاليا".

وجاء هذا الإعلان عشية الذكرى السنوية الأولى للحريق الذي اندلع في 12ايار 2024 في مركز "ماريويلسكا 44"، والذي يضم حوالي 1400 متجر ونقطة خدمة، وكان مصدر رزق لعدد كبير من أفراد الجالية الفيتنامية في بولندا.

وفي بيان مشترك، أكد وزير العدل آدم بودنار ووزير الداخلية توماس سيمونياك، أن الحريق كان جزءا من "حملة تخريب منسقة تقف وراءها موسكو"، مشيرين إلى أن التحقيقات التي استمرت عاما كاملا أجريت بالتعاون بين الشرطة وجهاز الأمن الداخلي.