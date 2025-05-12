وزارة الطاقة والنفط السودانية حذرت من احتمال توقف تصدير النفط من جنوب السودان

أشارت وزارة الطّاقة والنّفط السّودانيّة، في رسالة وجّهتها إلى نظيرتها في جنوب السودان، إلى أنّ طائرات مسيّرة تابعة لقوّات الدّعم السّريع استهدفت يومَي 8 و9 أيّار الحالي، محطّة ضخّ رئيسيّة ومستودع وقود في المناطق الّتي يسيطر عليها الجيش، ممّا يجعل توقّف الصّادرات "مرجّحًا للغاية".
وطلبت من شركات النّفط الاستعداد لإغلاق المنشآت المصدّرة للنّفط من جنوب السودان، بعد الهجمات.
ومنذ انفصالهما في 2011، يعتمد جنوب السودان الّذي لا يمتلك أي منافذ على البحر، على دولة السّودان في تكرير النّفط وتصديره عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر. ويبلغ تدفّق النّفط الخام من جنوب السودان حاليًّا نحو 110 آلاف برميل يوميًّا، بحسب تقارير محليّة.
يُذكر أنّ في الأسابيع الأخيرة، كثّفت قوّات الدّعم السّريع هجماتها بواسطة طائرات مسيّرة ضدّ مواقع عسكريّة استراتيجيّة للجيش السّوداني، من بينها آخر مطار مدني قيد الخدمة في البلاد وقاعدة عسكريّة ومحطّة كهرباء ومستودعات وقود.
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