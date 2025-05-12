أبو عبيدة: كتائب القسام قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكساندر اليوم

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن الكتائب قررت الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية، الأسير عيدان ألكساندر، اليوم الاثنين.

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