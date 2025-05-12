وزير الخزانة الأميركي: اتفقنا مع الصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115%

اعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت اننا "اتفقنا مع الصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115%".
وامس، أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن "بكين وواشنطن اتفقتا على إنشاء آلية للتشاور التجاري"، وذلك على خلفية المحادثات الاقتصادية والتجارية التي عقدها الجانبين في جنيف.
واشارت الوزارة في بيان، الى أن "تم الاتفاق بالإجماع على إنشاء آلية صينية أميركية مشتركة لتسوية القضايا التجارية والاقتصادية. وسيتم توضيح التفاصيل ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، وفي 12 أيار، ستنشر بيانًا مشتركًا بشأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
وكان قد اكد يسينت، "إحراز تقدم كبير في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين"، التي جرت في جينيف خلال اليومين الماضيين.
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