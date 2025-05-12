صعدت عملة "البيتكوين" فوق مستوى 105 آلاف دولار للمرة الأولى منذ 31 كانون الثاني الماضي، قبل أن تعود للانخفاض مجددا.
وفي التداولات الصباحية المبكرة، بلغت عملة "البيتكوين" 105,086.42 دولار، وتجاوزت بذلك العملة المشفرة مستوى 105 آلاف دولار للمرة الأولى منذ نهاية كانون الثاني الماضي.
لكن العملة المشفرة انخفضت، بنسبة 0.04% إلى 103,908.45 دولار.
ووفقا لبيانات موقع "كوين ماركت كاب" (الذي يحسب متوسط السعر بناء على أكثر من 20 بورصة عالمية)، فقد انخفضت عملة "البيتكوين" بنسبة 0.04% أيضا إلى 103,898.73 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر "البيتكوين" صعدت فوق مستوى 105 آلاف دولار قبل أن تعود للانخفاض مجددا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.