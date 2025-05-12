"البيتكوين" صعدت فوق مستوى 105 آلاف دولار قبل أن تعود للانخفاض مجددا

صعدت عملة "البيتكوين" فوق مستوى 105 آلاف دولار للمرة الأولى منذ 31 كانون الثاني الماضي، قبل أن تعود للانخفاض مجددا.

وفي التداولات الصباحية المبكرة، بلغت عملة "البيتكوين" 105,086.42 دولار، وتجاوزت بذلك العملة المشفرة مستوى 105 آلاف دولار للمرة الأولى منذ نهاية كانون الثاني الماضي.

لكن العملة المشفرة انخفضت، بنسبة 0.04% إلى 103,908.45 دولار.

ووفقا لبيانات موقع "كوين ماركت كاب" (الذي يحسب متوسط السعر بناء على أكثر من 20 بورصة عالمية)، فقد انخفضت عملة "البيتكوين" بنسبة 0.04% أيضا إلى 103,898.73 دولار.