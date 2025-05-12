خارجية أميركا: روبيو يرافق ترامب إلى السعودية وقطر قبل المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الناتو في تركيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيرافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة إلى المملكة العربية السعودية وقطر خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 أيار، حيث يسعى الرئيس إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها في الخليج.

وأوضحت الوزارة أن لقاءات الوزير روبيو مع كبار المسؤولين ستركز على دفع الحلول للتحديات العالمية والإقليمية، وتوسيع التجارة والاستثمار الثنائي، وتأكيد الشراكات الاستراتيجية.

وأضاف البيان أن روبيو سيتوجه بعد ذلك إلى أنطاليا، تركيا، في الفترة من 14 إلى 16 أيار، لحضور الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو، لمناقشة أولويات الأمن بالنسبة للحلف، بما في ذلك زيادة استثمارات الدفاع من قبل الحلفاء وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن الوزير سيعمل، في إطار التحضيرات لقمة الناتو المقبلة في لاهاي في حزيران، على تعزيز أجندة الرئيس ترامب الهادفة إلى ضمان مساهمة الحلفاء بحصتهم العادلة من أجل جعل الناتو أقوى وأكثر فاعلية.