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رويترز عن سلطة المطارات في الهند: إعادة فتح 32 مطارا من مطارات البلاد أمام حركة الطيران المدني

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رويترز عن سلطة المطارات في الهند: إعادة فتح 32 مطارا من مطارات البلاد أمام حركة الطيران المدني

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن سلطة المطارات في الهند بإعادة فتح 32 مطارًا من مطارات البلاد أمام حركة الطيران المدني، وذلك في خطوة تهدف إلى استئناف العمليات الجوية بشكل تدريجي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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