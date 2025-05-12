أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن سلطة المطارات في الهند بإعادة فتح 32 مطارًا من مطارات البلاد أمام حركة الطيران المدني، وذلك في خطوة تهدف إلى استئناف العمليات الجوية بشكل تدريجي.

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن سلطة المطارات في الهند: إعادة فتح 32 مطارا من مطارات البلاد أمام حركة الطيران المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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