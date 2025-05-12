خارجية روسية تعهدت بـ"برد مناسب" على إغلاق بولندا قنصليتها في كراكوف

تعهّدت وزارة الخارجية الروسية بـ"الرد بشكل مناسب" على بولندا بعدما أغلقت قنصلية موسكو في كراكوف على خلفية عملية تخريب مفترضة استهدفت مركزا تجاريا في وارسو العام الماضي،.

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "وارسو تواصل تقويض العلاقات عمدا إذ تتصرف بشكل يتعارض مع مصالح مواطنيها"، مضيفة بأنها ستتخذ "قريبا ردا مناسبا على هذه الخطوات غير المناسبة".