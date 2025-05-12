"حزب العمال الكردستاني" أعلن حلّ هيكله التنظيمي وإنهاء "الكفاح المسلح"

أعلن "حزب العمال الكردستاني" نتائج مؤتمره الثّاني عشر، الّتي تضمّنت حلّ الهيكل التّنظيمي للحزب، وإنهاء الكفاح المسلّح وجميع الأنشطة الّتي تتمّ باسم الحزب.

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