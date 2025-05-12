"رويترز": واشنطن أبلغت الشيباني أن الخطوات التي اتخذتها دمشق غير كافية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أميركيّة، أنّ واشنطن أبلغت وزير الخارجيّة السّوريّة ​أسعد الشيباني​ أنّ الخطوات الّتي اتخذتها دمشق غير كافية.

وأوضحت الوكالة أنّ ​وزارة الخزانة الأميركية​ نقلت مطالبها إلى الحكومة السّوريّة إسوةً بوزارة الخارجيّة، مشيرةً إلى أنّ الرّئيس السّوري ​أحمد الشرع​ يتبنّى خطّةً استراتيجيّةً لمنح الولايات المتّحدة الأميركيّة حقّ الوصول إلى النّفط والغاز السّوري، بهدف تحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، ولافتةً إلى أنّ واشنطن لم تتمكّن بعد من صياغة وتوضيح سياسة متماسكة تجاه ​سوريا​.

وذكرت أنّ إدارة الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تنظر بشكل متزايد إلى العلاقات مع دمشق من منظور "مكافحة الإرهاب"، مبيّنةً أنّ الشّيباني التقى في نيويورك مسؤولًا كبيرًا لمكافحة الإرهاب من الخارجيّة الأميركيّة.

ورأت أنّ دمشق لم تحقّق حتّى الآن الاستجابة الكافية لمطلب استبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا، كاشفةً أنّ عدد مطالب واشنطن من دمشق ارتفع إلى أكثر من اثني عشر، ومؤكّدةً أنّ "تصرّفات الحكومة الموقّتة في سوريا ستحدّد الدّعم الأميركي المستقبلي".