شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يحيل 33 تقريرا حول اقتراحات برغبة للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، إحالة 33 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلي الحكومة لتنفيد ما تضمنته من توصيات.

وفي هذا الصدد، ننشر الاقتراحات برغبه المحالة والمقدمة من النواب:

1. محمد حمدي دسوقي، بشأن عودة إستاد الأربعين مرة أخري تحت مظلة مديرية الشباب والرياضة بأسيوط – محافظة أسيوط.

2. محمد حمدي دسوقي، بشأن توفير بساط كاراتيه لمركز شباب قرية ريفا – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

3. محمد حمدي موسى، بشأن سرعة توصيل خدمة الصرف الصحي لقري (شرانيس – منشأة دملو – عرب أبو ذكري) – مركز قويسنا – محافظة المنوفية.

4. أحمد العرجاوى، بشأن ضم الأراضى التى تم البناء والتصالح عليها وإدخال المرافق بها بمدينة أبو حمص –محافظة البحيرة.

5. محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء سوق للخضار بمركز ومدينة إدكو – محافظة البحيرة.

6. عاطف ناصر، بشأن سرعة تبطين ترعة أبو المنجا النحاس بزمام رى قليوب المار من كوبرى النحاس بداية من (ك9 إلى ك 10.400) - محافظة القليوبية.

7. سناء السعيد، بشأن سرعة توصيل خدمة الغاز الطبيعى لقرى مركز ومدينة ساحل سليم ولقرى مركز الغنايم – محافظة أسيوط.

8. سحر العشرى، بشأن سرعة توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمنازل منشية التحرير بمدينة سمنود – محافظة الغربية.9. السيد خضر جوهر، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعى لقرى (أفنيش – ميت عباد – كفر الدكرورى – كفر الأبحر) – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

10. مجدى الأمير، بشأن عمل صيانة لكوبرى عائلة الريس البر الثانى بالمطرية – محافظة الدقهلية.

11. محمد طايع، بشأن تغطية ترعة فرع الخطارة (2) المتفرع من ترعة أصفون من الخط السريع الزراعى إلى مسجد الشيخ حسين – محافظة قنا.

12. محمد حمدى دسوقى، بشأن إحلال وتجديد مستشفي الإيمان القديمة ( النساء والولادة ) – محافظة أسيوط.

13. وحيد فودة، بشأن اعتماد خطة تطوير العمليات الكبرى بمستشفى رمد المنصورة، وإنشاء قسم عناية مركزة – محافظة الدقهلية.

14. أحمد حمدى خطاب، بشأن أهمية وجود شاشة وسيستم مركزي في المجالس الطبية المتخصصة يتم الاستعلام عليها من موظف نفقة الدولة في أي مستشفى حكومي عن المواطن مؤمن عليه أم غير مؤمن.

15. أحمد العرجاوى، بشأن إنشاء مستشفى الأطفال التخصصي بقرية دمسنا على أرض تابعة لوزارة الأوقاف مركز أبو حمص – محافظة البحيرة.16. أحمد الشريف، بشأن فصل الوحدة الحسابية بمستشفى العامرية عن مستشفى دار إسماعيل وجعلها داخل مستشفى العامرية – محافظة الإسكندرية.

17. محمد حمدى موسى، بشأن رفع كفاءة وصيانة مستشفى هورين – مركز بركة السبع – محافظة المنوفية.

18. محمد تيسير مطر، بشأن سرعة إنشاء مستشفى مركزي مخصص لمنطقة دار السلام – محافظة القاهرة.

19. ولاء عبد الفتاح، بشأن إدراج تدريس مادة (المواطنة الرقمية) بالتعليم ما قبل الجامعى.

20. جيهان البيومى، بشأن إنشاء مدرسة يابانية ومدرسة دولية IBS بمكان مدرستى الفسطاط الابتدائية وأبو السعود الإعدادية اللتان صدر قرار بهدمهما – محافظة القاهرة.21. جمال الشورى، بشأن عمل توسعة بمدرسة العلم الأخضر بمركز ومدينة النجيلة – محافظة مطروح.

22. محمود أبو الخير، بشأن إنشاء دور إضافى بمدرسة الزبايبة للتعليم الأساسى بنجع خورشيد – مركز البلينا – محافظة سوهاج.

23. جابر أبو خليل، بشأن سرعة إستكمال الأعمال بمدرسة الرقبة الابتدائية ومدرسة نجع الحجازية بقرية الرقبة ومعظم المدارس بمركز دراو – محافظة أسوان.

24. محمد حمدى دسوقى، بشأن إصلاح وترميم كوبري نجع سبع الرئيسي – بمركز أسيوط – محافظة أسيوط.

25. محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن رصف طريق مصرف كفر قنيش بدء من قرية النزل حتى طريق الجيش – محافظة الدقهلية.

26. نشأت فؤاد عباس، بشأن تشغيل خط أتوبيس كلاً من طهطا وطما وجهينة لنقل الطلاب إلى جامعة سوهاج – محافظة سوهاج.

27. عفاف زهران، بشأن سرعة رصف طريق مدخل محافظة السويس.

28. منى عمر، بشأن قيام وزارة التعاون الدولي بسرعة توفير عدد من الأوتوبيسات العامة لنقل الركاب بالإسكندرية من الدول الصديقة المانحة لتحديث اسطولها وتطوير أدائها في منظومة نقل الركاب – محافظة الإسكندرية.

29. أحمد عبد السلام قورة، بشأن تحويل خطوط الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية بقرية نجوع مازن شرق دار السلام – محافظة سوهاج.

30. محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء معهد ديني بقرية العوضي بمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

31. أحمد حمدى خطاب، بشأن الموافقة على إلحاق معهد إعدادي بمعهد كوم إشو الابتدائي الكائن بقرية المراعوي التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم إشو – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

32. أحمد حمدى خطاب، بشأن الموافقة على إلحاق معهد إعدادي بمعهد فلسطين الابتدائي الكائن بقرية أبيس التابعة للوحدة المحلية لقرية الأمراء مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

33. محمد الجبلاوى، بشأن تخصيص مبني كلية الدراسات الإسلامية والعربية الذي صدر قرار بإخلائه لاستغلاله ليكون كلية للأزهر الشريف بنات - محافظة قنا.