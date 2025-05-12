شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: زيادة مخصصات تكافل وكرامة تعكس الحرص على دعم الفئات الأكثر احتياجًا والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن الدولة المصرية نجحت في تعزيز برامجها الاقتصادية الداعمة للمواطن لمواجهة التحديات والأعباء الاقتصادية والاجتماعية في ظل تزايد موجات التضخم وارتفاع الأسعار المتتالية، فتمكنت من توفير برامج حماية اجتماعية قوية من بينها برنامج "تكافل وكرامة" الذي مر على إطلاقه 10 سنوات، واستطاع تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن نجاح برنامج تكافل وكرامة على مدار الـ 10 سنوات الماضية في توفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجات وكذلك فئات العمالة غير المنتظمة وغيرها من الفئات المستحقة في جميع أنحاء الجمهورية، كان حافزا لدى الدولة لزيادة المخصصات المالية للبرنامج فى الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026، إدراكا منها بحجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها هذه الفئات غير القادرة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن البرنامج يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والازدهار وتوفير حياة كريمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتلبية متطلبات واحتياجات الإنسان المصري من خلال نهج واضح قائم على فكرة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق عدالة اجتماعية أوسع، والتخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وشدد النائب المهندس حازم الجندي أن التوسع في قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وزيادة مخصصاته، يمثل إضافة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وهو ما يعزز من استقرار المجتمع وينعكس إيجابيًا على مؤشرات التنمية البشرية، ويتسق مع رؤية الدولة 2030، ويخلق بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر استقرارًا.