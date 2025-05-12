وزير خارجية ألمانيا : الوضع في غزة الآن أصبح لا يطاق

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول ، مساء السبت 10 مايو 2025 ، إن الوضع في غزة الآن أصبح لا يطاق.

وأوضح فاديبول، أن ألمانيا تدين بشدة الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و"تؤيد حق إسرائيل في ضمان أمنها"(..) داعيا حركة حماس إلى وقف القتال وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال فاديبول: "سأسأل عن الهدف الاستراتيجي للتصعيد العسكري منذ مارس/آذار الماضي".

وشدد على ضرورة بدء مفاوضات لوقف إطلاق النار بهدف الإفراج عن جميع الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وأضاف الوزير الألماني: "أصبح الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يُطاق".

وعبّر عن اعتقاده بأن حل الدولتين، رغم أنه يبدو بعيدا، يبقى أفضل فرصة لتحقيق السلام والأمن لإسرائيل وجيرانها، مؤكدًا أنه لا ينبغي عرقلة هذا المسار.

كما أشار فاديبول، إلى أن الحكومة الألمانية أعادت التأكيد بعد 80 عامًا من "الهولوكوست" أن وجود إسرائيل وأمنها يعدان قضية دولة بالنسبة لبلاده.

وأوضح أن هذا الالتزام يحتاج إلى تفسير جديد اليوم "في ضوء التاريخ الألماني والنظام القانوني الدولي الذي نلتزم به".

المصدر : وكالات