الدفاع الهندية: هدوء نسبي على خط التماس بين الهند وباكستان في جامو وكشمير

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية سونيل بارتوال، بأن "ليلة الأحد شهدت هدوء نسبيا على خط التماس بين الهند وباكستان في إقليم جامو وكشمير، دون تسجيل أي حوادث تذكر".
واشار بارتول في بيان صحفيي، الى أن "لم ترد أي تقارير عن اشتباكات أو تحركات عسكرية خلال الليلة الماضية"، لافتا إلى أن "هذه تعد أول ليلة هادئة منذ عدة أيام شهدت تصعيدا متبادلا بين الجانبين".
وأعلنت الهند، ليلة 6 - 7 ايار الجاري، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها اسم عملية "سِندور" وقالت إنها تستهدف "مواقع خططت ووجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند".
وفي يوم السبت، اتفقت نيودلهي وإسلام آباد على وقف إطلاق النار. وفي أعقاب مفاوضات عسكرية، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية على الأرض وفي الجو وفي البحر. ومع ذلك، تم بعد ساعات رصد طائرات بدون طيار في عدة مدن في جامو وكشمير والبنجاب، وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي، وانقطعت الكهرباء.
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