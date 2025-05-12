البابا لاوون الرابع عشر وجه نداءات للسلام ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

أطلّ البابا لاوون الرابع عشر، من الشرفة المركزية لبازيليك القديس بطرس للمرة الثانية منذ انتخابه، ليتلو صلاة "افرحي يا ملكة السماء" (Regina Coeli) ويتحدّث إلى نحو 150 ألف مؤمن وحاج احتشدوا في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وفي كلمته قبل الصلاة، أشار البابا إلى أن تزامن الأحد الأول من خدمته كأسقف لروما مع أحد الراعي الصالح هو "عطية من الله"، مذكّرًا بكلمات الإنجيل التي تصف يسوع كراعٍ حقيقي يعرف خرافه ويحبّها ويبذل حياته من أجلها.

بعد تلاوة الصلاة، توقّف البابا عند الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية في 8 أيار، والتي أسفرت عن 60 مليون ضحية، وقال إنّه "أمام المشهد المأسوي الحالي لحرب عالمية ثالثة مجزأة"، يكرر النداء الذي أطلقه البابا فرنسيس: "لا للحرب بعد أبدًا". وأعرب عن تضامنه مع الشعب الأوكراني، داعيًا إلى "بلوغ سلام حقيقي، عادل ودائم"، وإلى "إطلاق جميع السجناء وإعادة الأطفال إلى عائلاتهم".

كما عبّر عن ألمه الشديد لما يحدث في قطاع غزة، مطالبًا بـ"وقف فوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المنهكين، وإطلاق سراح الرهائن".

وأبدى البابا ترحيبه بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، معربًا عن أمله في أن "تُفضي المباحثات المقبلة إلى اتفاق دائم"، مشيرًا إلى وجود العديد من النزاعات الأخرى في العالم.