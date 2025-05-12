وزارة التجارة الصينية: بكين وواشنطن اتفقتا على إنشاء آلية للتشاور التجاري

أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن "بكين وواشنطن اتفقتا على إنشاء آلية للتشاور التجاري"، وذلك على خلفية المحادثات الاقتصادية والتجارية التي عقدها الجانبين في جنيف.

واشارت الوزارة في بيان، الى أن "تم الاتفاق بالإجماع على إنشاء آلية صينية أميركية مشتركة لتسوية القضايا التجارية والاقتصادية. وسيتم توضيح التفاصيل ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، وفي 12 أيار، ستنشر بيانًا مشتركًا بشأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها".

وأمس، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، إحراز تقدم كبير في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي جرت في جينيف خلال اليومين الماضيين.