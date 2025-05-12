اشار النائب وضاح الصادق، الى أن "لا يجب أن تُمسك أي جهة سياسية بقرار المجلس البلدي في بيروت. إيصال شخصيات مستقلة بالكامل، كفوءة، تشعر بوجع بيروت والبيروتيين، هو قرار يملكه كل بيروتي يوم الأحد المقبل. من جهتي، سأواصل بكل جهدي العمل من أجل الوصول إلى التعديلات المطلوبة على قانون البلديات لإنصاف بيروت وإعادة الفعالية والقدرة على الإنجاز لمجلسها البلدي".

كانت هذه تفاصيل خبر الصادق: سأواصل العمل من أجل الوصول إلى التعديلات المطلوبة على قانون البلديات لإنصاف بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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