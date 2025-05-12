القصيفي ندد بإطلاق النار العشوائي خلال المناسبات ودعا لمحاسبة الفاعلين

دان نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي استمرار ظاهرة إطلاق النار العشوائي في الاستحقاقات الوطنية والاجتماعية والمناسبات، متوقفًا عند ما جرى في عدد من مدن الشمال وأقضيتها، لجهة تعريض أرواح المواطنين للخطر، ومن بينهم أفراد الطواقم الإعلامية التي كانت تغطي وقائع الانتخابات البلدية.

وأشار القصيفي إلى إصابة الزميلة ندى اندراوس برصاصة طائشة في منطقة الضم والفرز في طرابلس، العاصمة الثانية، نتيجة هذه الظاهرة.

وهنأ النقيب القصيفي الزميلة اندراوس على نجاتها وسلامتها، داعيًا القضاء والأجهزة الأمنية إلى التشدد في ملاحقة مطلقي النار، وتوقيفهم، وإحالتهم أمام المحاكم المختصة لينالوا جزاء فعلتهم المستنكرة، صونًا لحياة المواطنين وسلامتهم.