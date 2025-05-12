شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الخطة والموازنة بالنواب تنظر اليوم خطة التنمية لـ2025-2026 بحضور المشاط والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الاثنين، اجتماعان الأول والثاني لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026، ومن المقرر أن يكون بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

تجدر الإشارة إلى أنه كشف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى عرضته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أمام مجلس النواب، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلى الإجمالى إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%.>

وأشارت الخطة إلى أنه من المتوقع أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادى الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة فى تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكى النهائى بنحو 27%، والإنفاق الاستثمارى بنسبة 37%، وصافى التغير فى الصادرات بنسبة 36%.

ولفت مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن مظاهر التحسن فى أداء الاقتصاد المصرى تتضمن تنامى الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار فى الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار فى الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض فى إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% فى أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% فى ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% فى فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبى لدى البنك الـمركزى المصرى على أساس سنوى لتسجّل 47.4 مليار دولار فى نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار فى فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.