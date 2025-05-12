23 قتيلاً في هجمات مسلّحة وسط نيجيريا

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سكرتير الصليب الأحمر في ولاية بينو أنتوني أباه أن 23 شخصًا قُتلوا في أربع هجمات منفصلة شنّها مسلحون ليل السبت في وسط نيجيريا.

وأوضح أباه أن الهجمات وقعت في قرى أوكوم ولوغو وغوما وكواندي، مشيرًا إلى مقتل ثمانية أشخاص في أوكوم، وتسعة في لوغو، وثلاثة في كل من غوما وكواندي، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، وفق تقارير ميدانية لموظفي الصليب الأحمر.

وتشهد ولاية بينو، الواقعة في "حزام الحبوب" في وسط نيجيريا، أعمال عنف متكررة غالبًا ما تُنسب إلى نزاعات بين رعاة ماشية من البدو والمزارعين حول استغلال الأراضي.

ووفق الوكالة، فإن بعض هذه الهجمات وقعت في مناطق شهدت قبل أكثر من شهر أعمال عنف أسفرت عن مقتل 56 شخصًا على الأقل، بينما أكدت متحدثة باسم الشرطة أنها ليست على علم بهذه الحوادث.