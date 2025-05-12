أعلن المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر أنه سيتوجّه إلى إسرائيل برفقة والدة عيدان ألكسندر، لمواكبة استعادة نجلها من حركة "حماس".

وفي تصريح له، وجّه بولر شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب على "التزامه بإعادة جميع الأميركيين إلى ديارهم"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة للإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين في مناطق النزاع.

كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن: أتوجه إلى إسرائيل لحضور استعادة عيدان ألكسندر من حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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