الخارجية الأميركية: أولوية روبيو إنهاء القتال بين روسيا وأوكرانيا وتعزيز الاستقرار بين الهند وباكستان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية ماركو روبيو شدد على أن أولوية واشنطن القصوى هي إنهاء القتال بين روسيا وأوكرانيا ووقف إطلاق النار فورًا.
وفي بيان لها، أوضحت أن روبيو ونظيره البريطاني أكدا ضرورة التزام الهند وباكستان بوقف إطلاق النار واستمرار قنوات التواصل بين الجانبين. كما أعرب روبيو عن دعمه للحوار المباشر بين نيودلهي وإسلام آباد، مشجعًا على مواصلة الجهود لتحسين العلاقات.
وفي سياق منفصل، أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن الخارجية الأميركية بأن روبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، تم خلاله بحث أهمية العلاقات الحيوية بين واشنطن وبرلين.
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