مكتب نتانياهو: نمر بأيام حاسمة وحماس أمام صفقة قد تفضي للإفراج عن أسرانا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ الأيام الحالية حاسمة، مشيرًا إلى وجود صفقة مطروحة أمام حركة حماس من شأنها أن تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وأكد المكتب أنّ إطلاق سراح الاسير عيدان الكسندر دون مقابل جاء نتيجة "سياسة مكثفة" اتبعتها الحكومة بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى الضغط العسكري.

وأضاف البيان أنّ إسرائيل لم تلتزم بأي وقف لإطلاق النار أو الإفراج عن فلسطينيين، بل فقط بتوفير ممر آمن للإفراج عن عيدان، مشيرًا إلى أنّ المفاوضات بشأن رهائن آخرين ستتواصل، في وقت تُجرى فيه استعدادات لتكثيف القتال في غزة.