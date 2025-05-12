الحجار: الانتخابات البلدية والاختيارية أثبتت أن الدولة حاضرة وتمارس سيادتها

اشاد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بـ"دعم الكويت للبنان في أصعب وأحلك الظروف"، مشددا على أن "الانتخابات البلدية والاختيارية أثبتت أن الدولة اللبنانية حاضرة وتمارس سيادتها".

ولفت الحجار في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، الى أن "إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية كان امتحانا لنا. وأثبتت الدولة أنها حاضرة وتمارس سيادتها وتحترم الاستحقاقات"، معبّرا عن "ارتياحه لسير العملية الانتخابية في المناطق اللبنانية تباعا"، مؤكدا "حياد الدولة والعمل على ضبط الأمن وقمع أي مخالفة للقانون، وأن لبنان ينفذ أجندة الدولة اللبنانية وليس أجندة أحد".

واوضح الحجار أن "ظروف لبنان دقيقة وصعبة. جزء من أرضه محتل من قبل العدو الإسرائيلي، وهذا أمر ضاغط على الدولة اللبنانية. وإلى جانب ذلك، هناك تحديات أمنية، لكن منذ انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام كان القرار واضحا لدى الحكومة والدولة اللبنانية بإجراء الاستحقاقات الدستورية في وقتها، رغم أن اللبنانيين جميعهم لم يكونوا على ثقة بأن هذا الاستحقاق سيجري في وقته، لكن أثبتت الدولة أنها حاضرة وتمارس سيادتها واحترام الاستحقاقات، فأجرينا الانتخابات البلدية والاختيارية، وكانت أول امتحان لنا في محافظة جبل لبنان فنجحنا، وإن شاء الله نكمل بسلاسة".

وعن انتخابات أمس في لبنان الشمالي وعكار، أضاف الحجار ان "الانطلاقة كانت جيدة ومارس الناس حقهم الديموقراطي بكل حرية. والدولة حازمة وحاسمة في احترام الاستحقاقات بمواعيدها من جهة، والتأكيد من جهة أخرى على حيادها التام وضبط الأمن من خلال منع أي عمليات مخلة بالأمن وأي مخالفات للقوانين، ومن ضمنها الرشوة والمال الانتخابي".

وردا على سؤال، أكد الحجار أن "لبنان تحت المجهر العربي والدولي"، مشيرا إلى أن "ما يهم لبنان هو شعبه بالدرجة الأولى، وشعب لبنان ينتظر من الدولة اللبنانية أن تكون حاضرة. وأثبت الشعب اللبناني أنه أكثر من حاضر، وهذا ما تجلى بممارسة العملية الديموقراطية بجبل لبنان، وكذلك بمحافظتي الشمال وعكار، وفي الأسابيع المقبلة ببقية المحافظات اللبنانية".

وشدد على "أن لبنان يعمل على أجندة الدولة اللبنانية وليس على أجندة أحد، خصوصا العدو الإسرائيلي، نعم ورغم كل التحديات بدأنا الانتخابات في الجبل وفي لبنان الشمالي وعكار، ولاحقا في جنوب لبنان، وإن شاء الله نكون ناجحين بكل المقاييس".

وفي موضوع الانتخابات البلدية بالجنوب، لفت الى اننا "قمنا منذ اليوم الأول للانتخابات بالتحضيرات اللازمة، وكانت هناك عناية خاصة بالجنوب نظرا للوضع الخاص في ظل الاحتلال والتهديدات الإسرائيلية. هذه التحضيرات مستمرة، وأمس، وفي خضم التحضير لانتخابات الشمال، عقدت اجتماعات مع المعنيين في الجنوب، من محافظين وقائمقامين وقوى أمنية وكل المعنيين بالوزارة لمتابعة كل هذه التحضيرات بكل دقة. ونأمل أن تثمر هذه التحضيرات. وستكون لي متابعة دقيقة لها في الجنوب".

وعن الانتخابات في القرى المدمرة والتي تواجه تهديدا عاليا من الناحية الأمنية، اكد ان "ستكون لها ترتيبات خاصة من خلال إجراء عمليات الاقتراع في أماكن تشمل تجهيزات أكثر. الحكومة اللبنانية أجرت الاتصالات الديبلوماسية اللازمة مع الدول الأعضاء، خصوصا الدول الأعضاء في لجنة وقف إطلاق النار، ولا ننتظر أي ضمانات من العدو الإسرائيلي. قمنا بما هو لازم بالاتصالات الديبلوماسية، ونعول على قوانا الأمنية وجيشنا اللبناني والشعب اللبناني لنجاح العملية الانتخابية خصوصا في الجنوب. سنحرص على إيجاد أماكن آمنة لإجراء عملية الاقتراع. وعندما تنتهي التحضيرات، سنعلن كل الخريطة الانتخابية ضمن منطقة الجنوب".

وعن زيارة الرئيس عون إلى دولة الكويت، قال الحجار "لبنان لا يمكن أن يكون إلا في الحضن والمحيط العربي، ولا يمكن أن يعيش إلا في محيطه العربي، ويعول دائما على الدعم العربي وحب ودعم الأشقاء العرب".

وأكد أن "دولة الكويت الشقيقة من الدول التي دعمت لبنان ووقفت إلى جانبه في أصعب وأحلك الظروف، وهذا الأمر موضع تقدير عال جدا ليس فقط من الحكومة اللبنانية، بل من الشعب اللبناني".

واضاف "الكويتيون لم يتركوا لبنان يوما. ونحن نعول على مزيد من الحضور العربي في لبنان، وتحديدا الحضور الخليجي والكويتي. أبناء الكويت يملكون المنازل والفلل وقلوبهم تشع بالمحبة الكبرى للبنان".

وشدد على "وجود تواصل مباشر مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين في موضوع تسهيل وتأمين كل الظروف الملائمة لاستقبال ما نتوقع من إخواننا العرب من الكويت والسعودية والإمارات".