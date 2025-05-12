لبنان يوحنَّا الصليب

لِلبنانَ الشاعِرِ شاعِرٌ نَظَمَهُ أوَّلاً: اللهُ.

وَلِلبنانَ الشِعرِ مُعَلِّمٌ لِلكَنيسَةِ خَطَّهُ، بالشِعرِ، طَريقاً لِلإتِّحادِ بالشاعِرِ الأوَّلِ: اللهِ.

مُعَلِّمٌ لَم يَعرِفهُ إلَّا مِنَ الكِتابِ المُقَدَّسِ، فإعتَنَقَ أرزَهُ، في بَحثِهِ عَنِ الأعمَقِ مِنَ الأعماقِ. عَنِ الأعلى عُلوَّاً في الأعلى. عَنِ الحَقيقَةِ التي النَفسُ الظَمأى إلَيها تَتوقُ.

في الوثوقِ بَينَ المَخلوقاتِ بَحَثَ عَنهُ. وَجَدَهُ. إقتَرَبَ مِنهُ. وَبِهِ إرتَقى.

أأقولُ ذَهَبَ إليهِ؟ قَصَدَهُ؟ لَقِيَهُ؟

لَيسَ إلَّا بالذَهابِ قَصداُ، وَجَدَهُ في أُصولِهِ المُمتَحَنَةِ.

قُلتُ: مُعَلِّمُ الكَنيسَةِ هو. وَهو القِدِّيسُ-الشاعِرُ-المُتَصَوِّفُ. لِذَلِكَ ما نَظَرَ إلَيهِ مِن خارِجٍ في كِفايَةِ مَن يَبقى في البُعدِ. بَل في الصُلبِ، قَصَدَهُ: في ما هو حَياةٌ، وَمِنَ الحَياةِ-الفِعلِ. بإنعامٍ تامٍّ.

يوحَنَّا الصَليبُ هو. بَينَ العامَينِ 1542-1591، كانَ مُرورُهُ على أرضِ الفَناءِ. وَهو الإسبانِيُّ الذي ما أتى الى لبنانَ، كَتَبَ: "الصُعودَ إلى جَبَلِ الكَمالِ"، وَ"النَشيدَ الروحِيَّ"، وَالذُروَةَ "الَليلُ المُظلِمُ"، لِيَخُطَّ فيها طَريقَ التَطَهُّرِ الروحِيِّ purificación espiritual، لِعُبورِ المُعاناةِ وَغَلَبَةِ التَجرِبَةِ بِغايَةِ الإتِّحادِ باللهِ.

والطَريقُ: ذَهابٌ، تِأمُّلٌ، خُشوعٌ. قُلّ: إنعِتاقٌ، شَجاعَةٌ، بُطولَةٌ. مُلاقاةُ الحَياةِ بالحَياةِ لِغَلَبَةِ المَوتِ: مَوتِ النَفسِ، وَمَوتِ الجَسَدِ بِمُلاقاةِ اللهِ ذاتِهِ لا غَيرَ. لا مُلاقاةَ عَقائِدَ وَلا نَظاماً فِكرِيَّاً، وَلا تَسَلُّطَ إدِّعاءاتٍ.

والطَريقُ: عُبورٌ في الَليلِ المُظلِمِ La Noche Oscura. مَرحَلَةٌ تَطهيرِيَّةٌ ضَرورِيَّةٌ لِبُلوغِ الإتِّحادِ الإلَهيِّ، عَبرَ ظُلُماتِ الروحِ. في المُعاناةِ لِإزالَةِ الحَواجِزَ التي تُعيقُ وصولَ الروحِ إلى الحَقيقَةِ المُطلَقَةِ عَبرَ تَفكيكِ ال"أنا" بِحَيثُ لا يُعيقُ أيُّ أمرٍ تَحقيقَ نَقاءِ الروحِ التي تُختَبَرُ في عُزلَتِها مِن رَواسِبَ ال"أنا". تِلكَ التي تَشُدُّها الى أسفَلِ.

مِن دَفقِ التَخلِّي هذا، يوَطِّدُ يوحنَّا الصَليبُ التَقَدُّمَ نَحوَ الإتِّحادِ الكامِلِ مَعَ اللهِ La union mística، وَلَيسَ فَقَط تَكريسَ عَلاقَةٍ شَخصِيَّةٍ مَعَهُ.

عِناقُ الوَعيِّ المُتَجَدِّدِ

هُناكَ، في بُلوغِ الإتِّحادِ مَعَ الحَقيقَةِ الإلَهِيَّةِ التي هي اللهُ، تَحقيقُ عِناقِ الوَعيِّ الإنسانِيِّ. أمُتَجَدِّدٌ هو؟ بَل العِناقُ المُتَجَدِّدُ هو، وَقَد غَلبَ الإنسانُ ما تَرَكَهُ خَلفَهُ على الطَريقِ، لِلطَريقِ: أوجُهَ الإغتِرابِ المُكَتَسَبَةِ مِنَ الظُلمَة-المَوتِ.

ها يوحنَّا الصَليبُ يَتَهَلَّلُ:

"في لَيلَةٍ ظَلماءَ

مُشَوِّقَةٍ، بالحُبِّ مُضطَرِمَةٍ...

في الخَفاءِ، وَلا أحَدَ يَراني،

وَلا أرى أنا شَيئاً،

دونَ نورٍ وَلا دَليلَ

سِوى الَذي في قَلبِيَ يَستَعِرُ...

على صَدرِيَ المُزهِرِ،

مَحفوظاً لَهُ وَحدَهُ، كُلَّهُ،

هُناكَ عَرَّاهُ الكَرى

وَكُنتُ أنا...

وَمِروَحَةُ الأرزِ تُهديهِ نَسيماً."

هوَذا عِناقُ الوَعيِّ المُتَجَدِّدِ: عِناقُ الأرزِ، ألمِنَ اللهِ والى اللهِ، على ما يَشهَدُ الكِتابُ المُقَدَّسُ.

لا إلَّاهُ، أرزُ لبنانَ، بَعدَ عَناءِ "الذَهابِ" الطَويلِ، مِنهُ كَشفُ حَقيقَةِ اللهِ وَحَقيقَةِ الإنسانِ، وَبِهِ تَمَكُّنُ شَجاعَةِ الإنسانِ وَشَجاعَةِ اللهِ، الأولى في بُلوغِ الإتِّحادِ والثانِيَةُ في تَكريسِهِ.

لا إلَّاهُ، أرزُ لبنانَ، بَعدَ الإرهافِ الكامِلِ، بِهِ وَمِنهُ، "الرُجوعُ"، الى المَعرِفَةِ بالفِعلِ، حَيثُ الإنسانُ يَعقِلُ، وَيَتَكَلَّمُ. في اللهِ-الكَلِمَةِ، وَمِنَ اللهِ-الكَلِمَةِ.

لا إلَّاهُ، أرزُ لبنانَ، يُحيي الإنسانَ مِن هَلوعِهِ، مِن مَوتِهِ-ظُلمَتِهِ. بالغَرفِ الكيانِيِّ الَذي يُهديهِ كالروحِ... كالنَسيمِ-الريحِ. ألَيسَ الكَلِمَةُ-اللهُ مَن سَيَقولُ لِعالِمِ دينٍ: "يَجِبُ عَلَيكُمُ أن تولَدوا مِن عَلُ. فالريحُ تَهُبُّ أينَما تَشاءُ فَتَسمَعُ صَوتَها وَلَكِنَّكَ لا تَدري مِن أينَ تأتي وَإلى أينَ تَذهَبُ. تِلكَ حالَةُ كُلِّ مَولودٍ لِلروحِ" (يوحنَّا 3/7-8)؟

لا إلَّا هَذا الطَريقُ! لبنانُ-الأرزُ.