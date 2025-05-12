بلومبرغ: ترامب يدعم الموقف الأوروبي بشأن أوكرانيا ويثير استياء في الهند على خلفية إعلانه عن اتفاق مع باكستان

افادت وكالة بلومبرغ نقلًا عن مسؤول أوروبي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على بيان القادة الأوروبيين الداعم لأوكرانيا، والذي يتضمن تهديدًا بفرض عقوبات جديدة على روسيا في حال استمرار الهجمات. وأوضح المصدر أن ترامب أكد دعمه الكامل للموقف الأوروبي، حتى لو تطلّب الأمر فرض عقوبات إضافية على موسكو، مشددًا على ضرورة التزام روسيا بوقف إطلاق النار فورًا.

وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تدعم هذا الموقف بشكل كامل، وأن الأوروبيين متمسكون برد مشترك مع واشنطن في حال تواصل التصعيد الروسي.

في سياق آخر، ذكرت الوكالة نقلًا عن مصادر دبلوماسية أن إعلان ترامب عن اتفاق مع باكستان أثار غضبًا واسعًا بين كبار المسؤولين في الهند، الذين اعتبروا أن الرئيس الأميركي تجاوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي وقوّض الموقف الهندي بشأن كشمير. واعتبر المسؤولون الهنود خطوة ترامب بمثابة انتصار دبلوماسي لباكستان، وخفضًا لمكانة مودي، كما أعربوا عن استيائهم من إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن ممثلين عن الهند وباكستان سيلتقون في مكان محايد.