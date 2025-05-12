ترامب أعلن خفضًا تاريخيًا في أسعار الأدوية بأميركا وكشف عن إطلاق سراح الاسير الاميركي بغزة بوساطة قطرية ومصرية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشال" عن توقيع أمر تنفيذي جديد في البيت الأبيض صباح الاثنين، يهدف إلى خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بشكل كبير.

وأوضح ترامب أن أسعار الأدوية ستنخفض "على الفور تقريبًا" بنسبة تتراوح بين 30% و80%، مؤكدًا أن الأميركيين سيدفعون نفس السعر الذي تدفعه أي دولة أخرى تُعد الأدنى في الأسعار عالميًا.

وأشار إلى أن أسعار الأدوية في الولايات المتحدة كانت لسنوات عديدة مرتفعة بشكل كبير مقارنة ببقية الدول، حيث تصل أحيانًا إلى خمسة أو عشرة أضعاف ما تُدفع في أماكن أخرى من العالم. واعتبر ترامب أن هذا القرار سيكون "أحد أهم القرارات التنفيذية في تاريخ أميركا"، وسيساهم في خفض تكاليف الرعاية الصحية "بأرقام لم يتصورها الأميركيون من قبل".

من جهة أخرى، أعلن ترامب عن إطلاق سراح المواطن الأميركي عيدان ألكسندر الذي كان أسيرا في غزة منذ تشرين الأول 2023، وعودته إلى عائلته. ووصف هذه الخطوة بأنها "بادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة"، مثنيًا على جهود الوساطة التي قامت بها قطر ومصر، معربًا عن أمله في أن يكون هذا التطور "أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا الصراع الوحشي".