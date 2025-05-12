أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير بأنّه سيتم إنشاء ممر آمن في قطاع غزة لتأمين إخراج عيدان ألكسندر، المواطن الإسرائيلي المحتجز، في إطار الترتيبات المرتبطة بإطلاق سراحه. وأوضح المسؤول أنّ إسرائيل ستُطبّق أيضًا وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في مناطق معينة من القطاع.
وأضاف أن المفاوضات بشأن مخطط ويتكوف، الذي وافقت عليه إسرائيل، ستستمر رغم استمرار العمليات العسكرية. وأكد أن حماس لا تتلقى أي مقابل لإطلاق سراح ألكسندر، ولا وجود لوقف شامل لإطلاق النار. ولفت إلى أنه في حال وافقت حماس على المخطط، فسيجري تأجيل توسيع نطاق الحرب لتنفيذ الاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: من أجل تأمين إطلاق سراح عيدان ألكسندر سيتم إنشاء ممر آمن لإخراجه من قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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