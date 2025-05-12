أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: من أجل تأمين إطلاق سراح عيدان ألكسندر سيتم إنشاء ممر آمن لإخراجه من قطاع غزة

أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير بأنّه سيتم إنشاء ممر آمن في قطاع غزة لتأمين إخراج عيدان ألكسندر، المواطن الإسرائيلي المحتجز، في إطار الترتيبات المرتبطة بإطلاق سراحه. وأوضح المسؤول أنّ إسرائيل ستُطبّق أيضًا وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في مناطق معينة من القطاع.

وأضاف أن المفاوضات بشأن مخطط ويتكوف، الذي وافقت عليه إسرائيل، ستستمر رغم استمرار العمليات العسكرية. وأكد أن حماس لا تتلقى أي مقابل لإطلاق سراح ألكسندر، ولا وجود لوقف شامل لإطلاق النار. ولفت إلى أنه في حال وافقت حماس على المخطط، فسيجري تأجيل توسيع نطاق الحرب لتنفيذ الاتفاق.