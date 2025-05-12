صندوق الثروة السيادي النرويجي يبيع جميع اسهمه في شركة "باز" الإسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة الغربية

اعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، اليوم إنه باع جميع أسهمه في شركة باز الإسرائيلية للتجزئة والطاقة لامتلاكها وإدارتها البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتُعدّ هذه الخطوة هي الثانية من نوعها بعد أن اعتمد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق في آب تفسيرا أكثر صرامة لمعايير الأخلاق للشركات التي تدعم عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسبق أن تخارج الصندوق من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات في أيلول.