خارجية مصر: ضرورة المضي قدما نحو تحقيق السلام الشامل وتجنب المزيد من التداعيات الإنسانية للحرب بغزة

أكدت وزارة الخارجية المصرية "ضرورة المضي قدما نحو تحقيق السلام الشامل في المنطقة وتجنب المزيد من التداعيات الإنسانية للحرب في غزة".

واشارت تعليقا على إعلان "حماس" الموافقة على إطلاق سراح أميركي محتجز لديها الى ان "مصر وقطر، ترحبان بإعلان "حماس"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل بادرة حسن نية وخطوة مشجعة للعودة إلى المفاوضات، التي تضمن وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات لمواجهة الأوضاع الإنسانية المأساوية.

واكدت أن "القاهرة والدوحة ستواصلان جهود الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية حتى يتم إنهاء الحرب".