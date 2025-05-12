التايمز البريطانية عن وثائق مسربة: من المقرر أن تكشف بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن اتفاقية دفاع ضمن صفقة شاملة

افادت صحيفة "التايمز" البريطانية عن وثائق مسربة٬ عن ان "من المقرر أن تكشف بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن اتفاقية دفاع ضمن صفقة شاملة"٬ مشيرة الى ان "الاتفاق يؤكد أن الجانبين يواجهان أكبر تهديد منذ جيل بسبب غزو روسيا لأوكرانيا".

واضافت ان "الاتفاق ينص على آلية عمل مشترك إذا رفضت واشنطن اتخاذ إجراء في إطار الناتو".