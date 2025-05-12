افادت صحيفة "التايمز" البريطانية عن وثائق مسربة٬ عن ان "من المقرر أن تكشف بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن اتفاقية دفاع ضمن صفقة شاملة"٬ مشيرة الى ان "الاتفاق يؤكد أن الجانبين يواجهان أكبر تهديد منذ جيل بسبب غزو روسيا لأوكرانيا".
واضافت ان "الاتفاق ينص على آلية عمل مشترك إذا رفضت واشنطن اتخاذ إجراء في إطار الناتو".
كانت هذه تفاصيل خبر التايمز البريطانية عن وثائق مسربة: من المقرر أن تكشف بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن اتفاقية دفاع ضمن صفقة شاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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