زلزال بقوة 5.6 درجة يهز شيشانغ في الصين

اعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة ضرب مدينة شيشانغ الصينية. يقع مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

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