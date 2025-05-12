مسؤول في حماس: إحراز بعض التقدم في مباحثات الحركة مع موفدين أميركيين في شأن هدنة في غزة

اشار مسؤول في حركة "حماس"، الى ان "الحركة تؤكد عقد مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة"، مؤكدا "إحراز بعض التقدم في مباحثات حماس مع موفدين أميركيين في شأن هدنة في غزة".

وكان قد افاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصدر مطلع، بأن "كبير مستشاري الرئيس الأميركي ومساعده، ستيف ويتكوف يتباحث مع إسرائيل وقطر ومصر وعبرهما مع حماس بشأن اتفاق لإطلاق الاسرى وسلام أوسع".

وأعلن مسؤول فلسطيني كبير مطلع لـ "رويترز" إن حركة "حماس" تجري محادثات مع الإدارة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.